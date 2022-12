.

G-20 के LOGO और रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ जागेश्वर धाम

भारत को जी 20 की अध्यक्षता (G20 Presidency to India) मिलने की खुशी में देशभर की 100 ऐतिहासिक व राष्ट्रीय इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों (100 historical buildings were decorated) और जी- 20 के लोगो के साथ जगमग किया गया है. इन सभी धरोहरों में उत्तराखंड से एकलौता जागेश्वर मंदिर(Jageshwar Temple of Uttarakhand) भी शामिल है. दिल्ली से पहुंची टीम ने बीती शाम जागेश्वर मंदिर को सतरंगी लाइटों से सजाया. साथ ही मंदिर समूह में जी 20 का डिजिटल लोगो भी लगाया गया है. अगले एक हफ्ते तक जागेश्वर मंदिर रंग बिरंगी लाइटों के साथ चमकता रहेगा. भारत को जी -20 की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ है. इस खुशी में सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश की 100 प्रमुख शहरों को अगले 7 दिनों तक रंग बिरंगी लाइटों से सजाने का फैसला लिया है. संस्कृति मंत्रालय ने लाइटिंग के लिए उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह को भी देश की 100 धरोहरों में शामिल किया है. इससे मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है.