देहरादूनः देशभर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान जमकर पटाखे फोड़े गए. जिससे वायु प्रदूषण बढ़ गया है. उत्तराखंड की आबोहवा को साफ और स्वच्छ माना जाता है, लेकिन दिवाली की आतिशबाजी से यहां की फिजाएं भी दूषित हो गई है. इतना ही नहीं प्रदेश के कई शहरों में तो वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. इसका खुलासा एक्यूआई के आंकड़े से हुआ है.

दरअसल, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Uttarakhand pollution Control board) ने एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी (Air Quality Index of various City of Uttarakhand) की है. इसके मुताबिक, देहरादून शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा करीब 247 के पास पहुंचा है.

उत्तराखंड के विभिन्न शहरों की वायु की गुणवत्ता.

अगर, एक्यूआई का आंकड़ा 201 से 300 के बीच रहता है तो वायु की क्वालिटी खराब मानी जाती है. इसके तहत ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ (Breathing discomfort to most people on prolonged exposure) होती है.

तीन साल का आंकड़ा.

इसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की समेत कई शहरों में प्रदूषण स्तर की मॉनिटरिंग की गई. जहां का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, देहरादून के घंटाघर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 252 पहुंच गया था. इसके बाद काशीपुर शहर की वायु की गुणवत्ता खराब पाई गई है. इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के स्तर की भी मॉनिटरिंग की गई है. एक्यूआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो साल यानी 2020 और 2021 में वायु की गुणवत्ता काफी खराब थी, लेकिन इस बार थोड़ी राहत भरी खबर है.