ऋषिकेश: मुनिकी रेती थाना क्षेत्र के एक होटल के कमरे में युवती (21 वर्ष) ने आत्महत्या कर ली. युवती की पहचान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी रोली वैष्णव के रूप में हुई है. युवती यहां 10 मार्च से एक होटल में ठहरी हुई थी. मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे में युवती की लाश मिली. साथ ही बाथरूम में खून फैला हुआ मिला. वही खून लगी हुई एक ब्लेड भी बरामद हुई है. इसके अलावा मुनिकी रेती पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है. मृतक युवती के परिजनों को पुलिस ने घटना की सूचना दे दी है. साथ मामले में हर पहलु को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है.

मुनिकी रेती थाना पुलिस को मनोज रावत नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके होटल दुर्गा पैलेस के पास महानंदा अपार्टमेंट में एक गेस्ट रोली वैष्णव पुत्री शिव शंकर वैष्णव, निवासी खर्सिया रायगढ़, छत्तीसगढ़ 10 मार्च को आकर रुकी है, लेकिन कल शाम से युवती दरवाजा नहीं खोल रही है.

प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया जब हमने मौके पर जाकर देखा तो होटल दुर्गा पैलेस रूम नंबर 201 अंदर से बंद था. जिसके बाद दरवाजा तोड़कर हम अंदर प्रवेश हुए. इस दौरान हमने देखा कमरे के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी थी. वहीं, बाथरूम में खून के निशान मिले. एक खून लगा ब्लेड भी मिला.

पुलिस को मौके पर एक रजिस्टर मिला है, जिसमें अंग्रेजी में सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था 'No one should be blame. I am doing all with my Consent'. पुलिस ने युवती के घर वालों को सूचना दे दी है.