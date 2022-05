डोईवाला: पुलिस ने 17 बाइकों के साथ 6 बाइक चोरों को गिरफ्तार (6 members of bike thief gang arrested in Doiwala) किया है. चोरों का ये गिरोह लंबे समय से क्षेत्र में बाइक की घटनाओं (bike thief gang in doiwala ) को अंजाम दे रहा था. डोईवाला पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा (Bike thief gang exposed in Doiwala) करते हुए बताया कि यह सभी शातिर चोर हरिद्वार के मंगलौर के रहने वाले हैं.

सीओ अनिल शर्मा ने बताया 19 मई को अठूरवाला निवासी राकेश नेगी ने बाइक हिमालयन हॉस्पिटल की पार्किंग से चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई. 26 मई को थानों निवासी बलवीर सिंह ने भी हिमालयन अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी की सूचना दी. उसके बाद गुमानीवाला निवासी आशीष कुमार ने लाल तप्पड़ क्षेत्र से 26 मई को बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी.

डोईवाला में बाइक चोर गिरोह का खुलासा

सीओ अनिल शर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं के खुलासे को लेकर एक टीम का गठन किया गया. साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई. एक सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध बाइक चोरी करते हुए दिखाई दिया. जिसकी मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची. आरोपी असद आजमी पुत्र महमूद अबरार मंगलौर निवासी पाया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. जिसके कारण वह बाइक चोरी का काम करने लगा. उसका साथ वहीं के रहने वाले साथी देने लगे. धीरे-धीरे उसे बाइक चोरी की लत लग गई.पूछताछ में असद ने बताया कि अभी तक उसने 17 स्प्लेंडर बाइक चोरी की हैं. इस चोरी में उसका साथ पांच अन्य साथियों ने दिया.

आरोपियों के नाम और पता