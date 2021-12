चंपावत: भाजपा की विजय संकल्प यात्रा (BJP Vijay Sankalp Yatra) चंपावत जनपद के लोहाघाट पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मरोड़ाखान से बाइक रैली निकालकर यात्रा का जोरदार स्वागत किया. विजय संकल्प यात्रा में उमड़ी भीड़ (Crowd gathered in Vijay Sankalp Yatra) देखकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Union Minister of State for Defense Ajay Bhatt) काफी गदगद दिखें.

इस दौरान अजय भट्ट ने लोहाघाट के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया. साथ ही भाजपा सरकार की उपलब्धियां (Achievements of BJP Government) बताई. उन्होंने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत का लोहा दुनिया मान रही हैं. सरकार सैनिकों के हित में लगातार कार्य कर रही है. अब तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को भाजपा सरकार की पहल पर कोरोना टीकाकरण (corona vaccination) किया जा चुका है.

वहीं, सांसद अजय टम्टा (MP Ajay Tamta) ने कहा भाजपा सबका साथ और सबका विकास के मुद्दे को लेकर चलती है. 2022 में भाजपा 60 से अधिक सीटें लाएगी. जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से भाजपा को सत्ता में लाना है. इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया कि लोहाघाट के हर गांव और नगर के लिए भरपूर पानी मिलेगा. सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा हर समस्या का समाधान किया गया है.