खटीमा: चंपावत पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान (Champawat police campaign against drugs) में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने एसएसपी के साथ चलाए गए चेकिंग अभियान में ढाई किलो चरस (Two and a half kilos charas recovered ) के साथ एक नेपाली युवक को गिरफ्तार (nepali charas smuggler arrested ) किया है. पकड़े गए नेपाली युवक के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

चंपावत जनपद की सीमांत थाना बनबसा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. नेपाल से तस्करी कर चरस ला रहे एक नेपाली मूल के व्यक्ति को चरस के साथ किया गिरफ्तार किया गया है. ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बनबसा पुलिस एवं एसएसबी ने नेपाल सीमा पर संयुक्त गश्त की कार्यवाही के दौरान पिलर संख्या 805/3 के समीप नेपाल से आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जो की गश्ती दल को देखकर भागने लगा. उसे पकड़ कर जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से कुल 2 किलो 550 ग्राम चरस बरामद की गई. बरामद चरस को कब्जे में लेते हुए तुरंत ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया.

चम्पावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने जानकारी देते हुए बताया की शारदा बैराज चौकी क्षेत्र में भारत-नेपाल अन्तराष्ट्रीय सीमा पर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने चित्र राज गौतम निवासी जिला कैलाली नेपाल के कब्जे से 2.550 किलोग्राम चरस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है. थाना टनकपुर में आरोपी के विरुद्ध NDPS Act की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा यह चरस नेपाल से भारत लाई जा रही थी.