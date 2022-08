अल्मोड़ा/बागेश्वर: यूकेएसएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामला (UKSSSC exam paper leak case) में जहां एक ओर एसटीएफ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर (Congress attack BJP for rigging in examinations) है. इसी कड़ी में अल्मोड़ा और बागेश्वर में कांग्रेस ने धामी सरकार का पुतला फूंका (Congress burnt effigy of Dhami government).

इस दौरान कांग्रेस ने कहा भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है. जीरो टॉलरेंस की सरकार (Zero tolerance government) में परीक्षाओं में धांधली (cheating in exams) चरम पर है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस धांधली में बड़े-बड़े लोगों का भी हाथ है, लेकिन सरकार सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़कर इतिश्री कर रही है. कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष एवं सीबीआई जांच कराने की मांग (Demand for CBI inquiry) की.

UKSSSC पेपर लीक मामले में कांग्रेस का हल्लाबोल

अल्मोड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडेय ने कहा प्रदेश के पढ़े लिखे और मेहनती बेरोजगार युवाओं के साथ जो अन्याय भाजपा सरकार में एक साजिश के तहत हुआ है, उसको प्रदेश का बेरोजगार नवयुवक भुला नहीं सकता है. इस भर्ती घोटाले में बड़े चेहरों को बचाने का कार्य यदि भाजपा सरकार द्वारा किया जाएगा तो कांग्रेस सड़कों में उतर कर जन आंदोलन करने को बाध्य होगी.

वहीं, बागेश्वर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक ने कहा जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार का असली चेहरा आज जनता के बीच आ चुका है. उन्होंने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग (Demand for CBI probe into UKSSSC paper leak case) की.

वहीं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कहा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission) पेपर लीक मामला इस सरकार की कथनी और करनी को साफ स्पष्ट करता है. सरकार को चाहिए कि वह मामले की जांच सीबीआई से कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे.