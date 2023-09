वाराणसी: वाराणसी स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलदहिया में स्कूली छात्रों और शिक्षकों के लिए एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Program in Varanasi) का आयोजन किया गया. ये कार्यक्रम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित किया गया था. G-20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तत्वावधान में चौथी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक 13 से 14 सितंबर तक वाराणसी में आयोजित की जा रही है. वहीं, भारतीय रिज़र्व बैंक की लखनऊ शाखा द्वारा 10 से 15 सितंबर के दौरान विभिन्न घरेलू आउटरीच और जन भागीदारी (जेबी) कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.



इसी क्रम में वाराणसी में आज भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलदहिया में एक कार्यक्रम का संचालन किया गया. इस कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. बालु केंचप्पा और उप महाप्रबंधक राकेश दुबे मौजूद थे. इस दौरान डॉ. बालू केंचप्पा ने अपने सम्बोधन में वित्तीय साक्षरता एवं G-20 इंडिया प्रेसीडेंसी पर जानकारी साझा की. इसके साथ ही बचत को लेकर एक खास चर्चा की. बता दें कि वाराणसी में स्कूली छात्रों और शिक्षकों के लिए एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है.



मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम की जानकारी: डॉ. बालू केंचप्पा ने वित्तीय साक्षरता एवं G20 इंडिया प्रेसीडेंसी पर जानकारी देने के साथ ही कम उम्र से ही बचत की आदत डालने के महत्व और लाभों पर ज़ोर दिया. उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य और भूमिका, बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएं, केवाईसी मानदंड, धन का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण, चेक बुक सुविधा, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम आदि के बारे में कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जानकारी दी. इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया.



नोट वापसी और खातों के बारे में दी जानकारी: आयोजकों ने बताया कि सहायक महाप्रबंधक, वि.स.वि.वि, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ मार्कण्डेय चतुर्वेदी ने बैंकिंग प्रणाली को लेकर अपना वक्तव्य दिया. उन्होंने वित्तीय साक्षरता पहल, बैंकिंग एवं निवेश से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं, नोट वापसी नियमों आदि के बारे में कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जागरूक किया. इसके साथ ही कार्यक्रम के प्रतिभागियों को बचत खाते, सावधि खाते, चालू खाते जैसे विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में जानकारी दी. इस दौरान प्रतिभागियों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए संबन्धित सामग्री वितरित की गई.



धोखाधड़ी व बैंकिंग लोकपाल के बारे में जानकारी: वहीं, उप-महाप्रबंधक, वि.स.वि.वि, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ राकेश दुबे के द्वारा प्रतिभागियों को फोन, ई-मेल और एसएमएस द्वारा धोखाधड़ी की घटनाओं, शिकायत निवारण तंत्र सहित बैंकिंग लोकपाल योजना आदि के बारे में जागरूक किया गया. बता दें कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलदहिया में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 100 छात्रों और 40 शिक्षकों ने भाग लिया. कार्यक्रम में कार्यक्रम की शुरुआत इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या के स्वागत भाषण से हुई. इसके साथ ही लोगों को बैंकिंग प्रणाली को लेकर जागरुक करने के लिए नुक्कड़ नाटक आदि किए जाएंगे.



वाराणसी के विभिन्न घाटों पर नुक्कड़ नाटक: आने वाले दिनों को लेकर नुक्कड़ नाटक (Nukkad Natak for Financial Literacy), कठपुतली शो, जादू शो और लोक गीतों का मंचन किया जाएगा. यह मंचन वाराणसी के अलग-अग घाटों पर किया जाएगा. बताया जा रहा है कि 14 सितंबर को राजेंद्र प्रसाद घाट पर सुबह 10:00 बजे, नमो घाट पर शाम 4:00 बजे कार्यक्रम होगा. वहीं 15 सितंबर को चेत सिंह घाट पर सुबह 10:00 बजे, ललिता घाट पर शाम 4:00 बजे नुक्कड़ नाटक शो, कठपुतली शो, जादू शो और लोक गीतों का मंचन किया जाएगा. इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा.

