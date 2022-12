रामपुर/मैनपुरी/लखनऊ: सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने समर्थकों के साथ एसपी आवास पर धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने पुलिस उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. वे पुलिस के रवैये से नाराज थे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस सपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को घरों से उठा रही है.

नगर विधानसभा में 5 दिसंबर को उपचुनाव का मतदान होना है. इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं. वहीं, सपा प्रत्याशी आसिम राजा रविवार को एसपी के कैंप कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ धरने (SP candidate Asim Raja Demonstration in Rampur) पर बैठ गए. उनका आरोप है कि पुलिस चुन-चुनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को घरों से उठा रही है. इतना ही नहीं उनके परिवार को धमकी भी दे रही है, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के बस्ते लिए थे. उन लोगों को भी पुलिस ने उठा लिया है. उन्होंने पुलिस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इस तरह से समाज में डर और भय पैदा करके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है.



आसिम राजा (SP candidate Asim Raja protest in Rampur) ने कहा कि हमारी हमेशा से ये डिमांड रही है कि रामपुर के विधानसभा चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए. हर शख्स को जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको वोट डालने का अधिकार है. हमारे बार-बार कहने के बावजूद भी पुलिस ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया है, जो हमारे विधानसभा में थाने हैं. उन थाने के इंचार्ज और पुलिस इस काम में जुटे हुए है. पुलिस ने समाजवादी पार्टी के लोगों को उठाया और रातभर दबिश दी है. ये सब ऐसे लोग है जिन पर कोई मुकदमा नहीं है. लेकिन, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वे समाजवादी पार्टी के वर्कर है. इलेक्शन कमीशन तमाम थानों के सीसीटीवी फुटेज निकालें. इलेक्शन थानों में तमाम प्रधानों को मेंबरों को और संभ्रांत लोगों को बुलाकर उनसे कहा जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी को चुनाव ना लड़ाए.



जिन लोगों को हमने अपने पार्टी के बस्ते दिए हैं, उन दो लोगों को पुलिस उठाकर ले गई है. आसिम राजा ने कहा कि हमारी यह मांग है कि चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान लें. रामपुर पुलिस को हटा कर अर्धसैनिक बलों की मिलिट्री की निगरानी में रामपुर का उपचुनाव (Rampur by election) कराया जाए.



मैनपुरी में चुनाव प्रेक्षक से मिले BJP के मंत्री, जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी: मैनपुरी में 5 दिसंबर को मतदान होना है. सोमवार की सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया प्रारभ हो जाएगी. वहीं, रविवार को भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य, जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह (Cabinet Minister Jaiveer Singh) चुनाव प्रेक्षक से मिलने पहुंचे और उनसे सामाजवादी पार्टी के नेता यहां पर रहकर बूथों पर कैप्चर न करें और फेयर चुनाव हो ये शिकायत की. (BJP minister meets election observer in Mainpuri)

सपा ने मैनपुरी में मतदाताओं को धमकाने का लगाया आरोप, निर्वाचन आयोग को दिया ज्ञापन: लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला (Chief Electoral Officer Ajay Kumar Shukla) को ज्ञापन देकर मैनपुरी उपचुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी एवं रविदास मेहरोत्रा विधायक ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं को मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उत्पीड़न, बल प्रयोग और हिरासत में लेकर मतदान से रोकने की बड़ी साजिश की जा रही है.