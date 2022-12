लखनऊ : गोमतीनगर विस्तार पुलिस (Gomtinagar Extension Police) ने दहेज हत्या (dowry murder) मामले में पिछले एक वर्ष से फरार चल रही महिला को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया. विवाहिता के परिजनों का आरोप लगाया था कि बेटी की शादी में 20 लाख की डिमांड की गई थी. जिसे पूरा न करने पर उसके ससुरालवालों ने बेटी की हत्या कर दी (in-laws killed daughter) थी. महिला पर पुलिस ने 5000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था.



इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह (Inspector Anil Kumar Singh) के मुताबिक जयपुर निवासी दुर्गेश मन्दिनी उर्फ स्नेहा को पकड़ा गया है. 12 अक्टूबर 2021 को बस्ती निवासी राज दुलारे गुप्ता ने बेटी करिश्मा गुप्ता (Karishma Gupta) की हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि दामाद सतीश चन्द्र गुप्ता दहेज में 20 लाख रुपये मांग रहा था. जिसे पूरा करने में वह असमर्थ थे. इस वजह से ससुरालवालों ने करिश्मा की हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटका दिया था.



इंस्पेक्टर के मुताबिक (according to the inspector) सतीश के साथ उसके माता-पिता और बहनों को भी आरोपी बनाया गया था. इस मामले में दुर्गेश नन्दिनी (Durgesh Nandini) पत्नी ब्रजमोहन रावत (Brajmohan Rawat) निवासी विजयनगर रघुनाथ नगर गेट (Vijaynagar Raghunath Nagar Gate) थाना गोमतीनगर विस्तार फरार थी. जिसे शुक्रवार को पकड़ा गया है. महिला पर पुलिस की ओर से 5000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

