लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) मौसम में बदलाव के कारण अब भी लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं. एक बार फिर से स्थानीय आवक कम होने के कारण कुछ सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं. कुछ सब्जियों के दाम स्थिर बने हुए हैं. हरी मटर की स्थानीय आवक ज्यादा होने के कारण दाम में कमी आई है. सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी की आवक जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक कीमत (Vegetable price in Lucknow) में कमी नहीं होगी.