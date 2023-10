लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UP Police Recruitment and Promotion Board) ने एक नई सुविधा शुरू की है, जो यूपी पुलिस के 67 हजार पदों पर भर्ती होना चाहते है. बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की तैयारी की है. इस व्यवस्था को बनाने लिए कंपनियों से आवेदन मांगा गया है. इस व्यवस्था के शुरू होने से अभ्यर्थी अलग-अलग पदों की निकलने वाले भर्तियों पर बार-बार आवेदन करने से मुक्त हो जाएंगे.

यूपी पुलिस भर्ती एवम प्रोन्नति बोर्ड की महानिदेशक रेणुका मिश्रा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस में कई पदों पर भर्ती (Recruitment for 67 thousand posts of UP Police) होनी है. इसमें 52,699 आरक्षी सीधी भर्ती, 2469 सब इंस्पेक्टर, 2430 रेडियो आपरेटर, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2833 जेल वार्डर शामिल है. इन भर्तियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को हर पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. ऐसे में यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू होती है. अब अभ्यर्थी को हर बार अपनी डिटेल सबमिट नहीं करनी होगी. यहां तक अपनी फोटो और सिग्नेचर भी एक ही बार अपलोड करना होगा.