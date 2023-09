लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से देश के स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है. वे गरीबी से ऊपर उठकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बन रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के पहले किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली और छोटे कार्य करने वाले इन लोगों को इनके हाल में ही छोड़ दिया गया था. उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से खस्ता, लैया चना, चाय-समोसे, फास्ट-फूड, स्टेशनरी वर्क जैसे छोटे-छोटे कार्य करने वाले लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगी है.

प्रदेश के वेंडर्स ने 156 करोड़ का डिजिटल ट्रांजेक्शन किया



एके शर्मा नेशनल एसोसिएशन आफ स्ट्रीट वेंडर्स आफ इण्डिया (Association of Street Vendors of India) द्वारा फूड सेफ्टी व हाइजिन को लेकर स्ट्रीट वेन्डर्स के लिए टेकरीज इन हजरतगंज में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेन्डर्स के लिए एक जून, 2020 को पीएम स्वनिधि योजना प्रारम्भ की गई थी. इसके तहत प्रथम ऋण में 10,000 रुपये द्वितीय ऋण में 20,000 रुपये व तृतीय ऋण में 50,000 रुपये ब्याज अनुदान आधारित ऋण (UP number one in giving loans to vendors) बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा. साथ ही वेंडर्स द्वारा डिजिटल लेनदेन करने से कैशबैक के रूप में प्रतिमाह अधिकतम 100 रुपये भी प्राप्त हो रहे हैं.



शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोन देने में नंबर वन (UP number one in country in giving loans to vendors) है. प्रदेश में अब तक 15.18 लाख वेंडर्स को ऋण वितरित किये जो कि देश में सबसे ज्यादा है. प्रदेश के वेन्डर्स द्वारा 156 करोड़ का डिजिटल ट्रांजेक्शन किया गया. उन्होंने 100 स्ट्रीट वेन्डर्स को हाइजिन किट प्रदान की और कहा कि अपने स्टाल के आस-पास साफ-सफाई के प्रति ध्यान रखने तथा डस्टबिन का उपयोग करें.

स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में व्यापक बदलाव का प्रयास

उन्होंने इस दौरान अतुल कश्यप, विजय बहादुर, केदार कुमार, सलीम अब्बासी, संजय गुप्ता, अनिल कुमार सिंह को 50 हजार रुपये के तृतीय ऋण का तथा सिद्धान्त सोनकर, रितेश सोनकर एवं मयंक सोनकर को 10 हजार रुपये के ऋण का चेक प्रदान किया. कार्यक्रम में निदेशक सूडा अनिल कुमार पाठक, एफएसडीए के सहायक आयुक्त चन्द्रा किशोर, एनएएसवीआई की श्रीमती संगीता सिंह, गोकुल प्रसाद तथा नेस्ले के समर निगम और जिला प्रशासन, सूडा के अधिकारी उपस्थित थे.

