लखनऊ : 31 दिसंबर की शाम से ही लोग नए साल का जश्न मनाने लगेंगे. इसके लिए राजधानी में अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न आयोजन होने हैं. ऐसे में लोगों को किसी भी प्रकार से यातायात संबंधी कोई समस्या न उठानी पड़े, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस (traffic police) ने कई डायवर्जन (diversion) किए हैं. जिसके जानकारी लेकर ही आप बाहर निकलें, अन्यथा मुश्किलें हो सकती हैं. ये डायवर्जन (diversion) शनिवार (31 दिसंबर) शाम 6 से 1 जनवरी 2023 सुबह नौ बजे तक लागू रहेगा.

इन मार्गों पर होगा डायवर्जन (There will be diversion on these routes) : महानगर, गोमतीनगर व दैनिक जागरण चौराहे की ओर से आने वाला यातायात सिकंदरबाग चौराहे से सहारागंज माल व चिरैयाझील तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात सप्रू मार्ग तिराहे से दाहिने डनलप तिराहे से दाहिने सहारागंज तिराहा होते हुए सहारागंज माल पार्किंग की तरफ जा सकेगा. सहारागंज तिराहे से कोई भी वाहन डनलप तिराहे, एसएसपी आवास व सप्रू मार्ग तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा. यहां से वाहन सिकंदरबाग चौराहे से दाहिने मुड़कर सप्रू मार्ग होकर अपने गतव्य को जा सकेंगे. डनलप तिराहे और कमिश्नर आवास से यातायात सेंट फ्रांसिस, बैंक आफ इंडिया, अल्का तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात सहारागंज व सप्रू मार्ग होकर अपने गतंव्य को जा सकेगा.

हजरतगंज चौराहे से वाहन अल्का या मेफेयर होते हुए परिवर्तन चौक की तरफ नहीं जा सकेंगे. यहां से वाहन सप्रू मार्ग तिराहे से बाएं डनलप तिराहा सहारागंज तिराहा से बाएं चिरैयाझील, सकंल्प वाटिका होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे. केवल मल्टीलेवल पार्किंग हजरतगंज जाने वाले वाहन मल्टीलेवल पार्किंग इनगेट से मल्टीलेबल पार्किंग तक ही जा सकेंगें. चारबाग से हजरतगंज होते हुए परिवर्तन चौक की तरफ यातायात नहीं चलेगा. यह यातायात हुसैनगंज चौराहे से बाएं ओडियन सिनेमा (डाॅ. सूजा रोड) कैसरबाग होकर अपने गतव्य की ओर जा सकेंगे. अलीगंज या महानगर, कैसरबाग से परिवर्तन चौक होकर आने वाले वाहन हिन्दी संस्थान तिराहे के आगे मेफेयर, हजरतगंज चौराहे की ओर नहीं जा सकेंग. यह वाहन स्टेडियम तिराहे से बाएं मुड़कर चिरैयाझील, संकल्प वाटिका/सिकंदरबाग या परिवर्तन चौक सफेद बारादरी से कैसरबाग होकर अपने गतव्य को जा सकेंगे.



लालबाग व कैंपर रोड की ओर से बाल्मीकि तिराहे की ओर आने वाले वाहन बाल्मीकि तिराहे से दाहिने नहीं जा सकेंगे. यह वाहन बाल्मीकि तिराहे से बाएं डीएम आवास, प्रेस क्लब, परिवर्तन चौक की ओर होकर अपने गतंव्य की ओर जा सकेंगे. नवल किशोर रोड, लीला टाकिज तिराहे से यातायात बैंक ऑफ इंडिया तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात आयकर भवन तिराहा या सेंट लारेंस काॅलोनी होकर गंतव्य की ओर जा सकेगा. लालबाग चौराहे से कोई भी यातायात मेफेयर, अल्का तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात कैंपर रोड और कैपिटल तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा. महानगर की तरफ से आने वाली रोडवेज व सिटी बसें सिकंदरबाग, हजरतगंज की ओर नहीं जा सकेंगी. उपरोक्त रोडवेज और सिटी बसें संकल्प वाटिका तिराहे से बैकुंठ धाम, गांधी सेतु, गोल्फ क्लब, बंदरियाबाग होकर गंतव्य की ओर जा सकेंगी.



अयोध्या रोड की तरफ से कैसरबाग बस अड्डा आने-जाने वाली रोडवेज बसें सिकंदरबाग, हजरतगंज की ओर नहीं जा सकेंगी. यह बसें पीएनटी (बालू अडडा) तिराहे से दाहिने बैकुंठ धाम तिराहा से बाएं संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, लक्ष्मण मेला बंधा, चिरैयाझील चौराहे से दाहिने तिराहे से बाएं केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहे से दाहिने परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, क्लार्क अवध तिराहा, सीडीआरआई तिराहा होकर गंतव्य की ओर जा सकेंगी. जीटीआई, गोमतीनगर की तरफ से आने वाली सिटी बसें गांधी सेतु से सिकंदरबाग, हजरतगंज की ओर नहीं जा सकेंगी. यह बसें गांधी सेतु चौराहे से सीधे गोल्फ क्लब बंरियाबाग होकर अपने गतंव्य को जा सकेंगी. चारबाग की तरफ से हजरतगंज की ओर आने वाली रोडवेज और सिटी बसें केकेसी से कुंवर जगदीश कैंट होकर या हुसैनगंज चौराहा से कैसरबाग या रॉयल होटल चौराहा से डीएसओ होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगी. अब्दुल हमीद चौराहा से एमबी क्लब, नेहरू चौराहा से होकर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा. यह यातायात अटल रोड से गुरुद्वारा चौराहा कैंट होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा.

यह भी पढ़ें : नए साल का जश्न मनाने से पहले जानें पुलिस के ये नियम, समिट बिल्डिंग के BAR के लिए मानक तय