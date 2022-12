लखनऊ : उत्तर प्रदेश में (severe cold in uttar pradesh) इन दिनों घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे ने यातायात के सभी साधनों को रेंगने पर मजबूर कर दिया है. पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड इलाकों में दिन का तापमान भी 12 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से काफी कम है. ऐसे में दिन में भी रात जैसी ठंडा का एहसास हो रहा है. कड़ाके की ठंड से इंसानों के साथ-साथ जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं. बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम है. गोरखपुर में अधिकतम तापमान 17, बलिया में 17, बहराइच में 14, बरेली में 14, बिजनौर में 13, मुरादाबाद में 17, मुजफ्फरनगर में 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. बरेली सबसे ठंडा जिला रहा, यहां का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.





प्रमुख शहरों का तापमान (temperature of major cities) : राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह व शाम के समय कोहरा छाया रहा. अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. अधिकतम तापमान 23 व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 10 व अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वाराणसी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मेरठ में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आगरा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि



मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश (Meteorologist Mohammad Danish) ने बताया कि फिलहाल कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे से प्रदेशवासियों को राहत (There is no relief to the people of the state due to cold and dense fog) मिलने की संभावना नहीं है. आने वाले चार-पांच दिनों तक कोहरे में और वृद्धि होगी. अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम होगा तथा न्यूनतम तापमान में एक से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. प्रदेश के आइसोलेटेड स्थानों पर घना कोहरा जारी रहेगा. आने वाले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम सूखा रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है.



