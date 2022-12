लखनऊ : राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज स्थित बेस्ट बिरयानी रेस्टोरेंट गुरुवार देर रात भीषण आग लगने से एक ग्राहक की जलकर मौत हो गई थी और दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए थे. जिनका अभी भी इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि बेस्ट बिरियानी होटल में चालू रेगुलेटर में जुगाड़ करके तीन चार भट्टी जलाने से रिसाव होने के कारण आग लगी थी. मामले में लापरवाही बरतने पर बेस्ट बिरयानी होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है.



बता दें, लखनऊ में चारबाग (Charbagh in Lucknow) स्थित बेस्ट बिरियानी रेस्टोरेंट में बृहस्पतिवार रात करीब 9.30 बजे अचानक आग लग गई थी. तेज लपटों में घिरे दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए थे. सूचना पर पहुंची पुलिस व दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था. इस दौरान हादसे में जल चुके नासिक के प्रकाश सुधाकर दात्रे (30) को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इसके अलावा करीब 40 फीसदी तक झुलसे नासिर और अनीस शेख उर्फ बादशाह का इलाज चल रहा है.





इंस्पेक्टर हुसैनगंज श्याम सिंह (Inspector Hussainganj Shyam Singh) ने बताया कि बेस्ट बिरियानी रेस्टोरेंट के मालिक (Owner of Best Biryani Restaurant) ने गैस सिलिंडर के रेगुलेटर में जुगाड़ करके 3 से 4 भट्टी जला रखी थीं. इससे गैस का रिसाव हो गया और मालिक के मित्र प्रकाश सुधाकर दात्रे की मृत्यु हो गई. आग से गंभीर रूप झुलसे बादशाह शेख ने रेस्टोरेंट के मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया. आरोप है कि लापरवाही पूर्वक भट्टी जलवाने से हादसा हुआ. आरोपी बेस्ट बिरयानी होटल के मालिक अनीस अहमद (Hotel owner Anees Ahmed) निवासी मुसाहिब अली मस्जिद तालाब गगनी शुक्ल मॉडल हाउस थाना कैसरबाग लखनऊ को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

