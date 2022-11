लखनऊ : क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) एक रोके जाने योग्य और उपचार योग्य फेफड़े की बीमारी है. सीओपीडी वाले मरीजों में सांस लेने में परेशानी होती है. जिससे थकान महसूस हो सकती है. इसको नजरअंदाज करना कतई ठीक नहीं है. उचित और समय पर इलाज से इसे क्योर किया जा सकता है. यह बातें केजीएमयू के फिटकल केयर एवं पलमोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश (Dr. Ved Prakash, Head of the Department of Physical Care and Pulmonary, KGMU) ने विश्व सीओपीडी दिवस के मौके पर कहीं.

डॉ. वेद प्रकाश (Dr. Ved Prakash) ने बताया कि बीमारी की शुरूआत में सीओपीडी वाले मरीज व्यायाम करते समय सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं और जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, आराम करने के दौरान भी सांस बाहर निकालना या सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है. सीओपीडी वाले व्यक्ति को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति (एम्फाईसीमा) या दोनों स्थितियों का संयोजन हो सकता है.





डॉ. वेद प्रकाश (Dr. Ved Prakash) ने बताया कि ऑब्सट्रक्टिव ब्रोकियोलाइटिस (obstructive bronchiolitis) एक ऐसी स्थिति है जिसमें नलियों में सूजन होती है और सूजन के कारण सांस लेने वाले नलियां छोटी हो जाती हैं. यह संकुचन इस बात में हस्तक्षेप करता है कि फेफड़ों से हवा कितनी अच्छी तरह और कितनी आसानी से बाहर निकलती है. इसके अलावा वातस्फीति (एम्फाईसीमा) की स्थिति है. वातस्फीति में, फेफड़े के सूक्ष्मतम नलियों (एल्वियाली) की दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और अपना खिंचाव खो देती हैं. नतीजतन वे आसानी से खाली नहीं होती हैं. वातस्फीति फेफड़े की नलियों को संकुचित करने में भी योगदान देती हैं.

विश्व सीओपीडी दिवस (World COPD Day) 2002 से हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से गोल्ड द्वारा आयोजित किया जाता है. विश्व सीओपीडी दिवस का लक्ष्य दुनिया भर में सीओपीडी के लिए जागरूकता बढ़ाना और नए ज्ञान और उपन्यास चिकित्सीय पद्धति को पेश करना है. 21वां वार्षिक विश्व सीओपीडी दिवस 16 नवंबर 2022 को होगा. विश्व सीओपीडी दिवस के लिए 2022 का विषय 'आपके जीवन के लिए फेफड़ों का सर्वाधिक महत्व होगा और इसका उद्देश्य आजीवन फेफड़ों के स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाना है. आप फेफड़ों के केवल एक सेट के साथ पैदा हुए हैं. विकास से वयस्कता तक फेफड़ों को स्वस्थ रखना भविष्य के स्वास्थ्य और कल्याण का एक अभिन्न अंग है.





सीओपीडी का क्या कारण : सीओपीडी समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होता है. जो अक्सर निम्न कारणों के परिणमस्वरूप होता है. तंबाकू का सेवन व धूम्रपान. धूल, धुएं तथा रसायनों, घर के अंदर वायु प्रदूषण बायोमास ईंधन (लकड़ी, जानवरों का गोबर, फसल अवशेष) या कोयले का उपयोग. बचपन में अस्थमा एक दुर्लभ आनुवांशिक स्थिति जिसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी कहा जाता है, जो कम उम्र में सीओपीडी का कारण बन सकती है. सीओपीडी के सामान्य लक्षणों में आराम करते समय या शारीरिक गतिविधि करते समय सांस लेने में तकलीफ, खांसी, घरघराहट (सीटी बजना), थकान और बलगम का उत्पादन शामिल है जो दूर नहीं होता है.





धूम्रपान करने वालों में सीओपीडी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपचार धूम्रपान बंद करना है. सीओपीडी के लक्षणों को दूर करने में विभिन्न दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है. जिनका उददेश्य फेफड़े की नलियों को चौड़ा करना, नलियों में सूजन को कम करना, (एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे स्टेरॉयड) और संक्रमण कम करना (एंटीएायोटिक्स) का इस्तेमाल किया जाता है. एंटीबायोटिक दवाओं के अलावा, अधिकांश सीओपीडी दवाएं हर दिन ली जानी चाहिए.

