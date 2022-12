लखनऊ : यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को लेकर तीन देशों की यात्रा से वापस लौटे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें विस्तृत रिपोर्ट सौंपी. उन्होंने सीएम को उक्त देशों के प्रवास के दौरान की जानकारियां प्रेषित की हैं. अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाली इंवेस्टर्स समिट को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सात से 16 दिसंबर तक मेक्सिको, ब्राजील व अर्जेंटीना की यात्रा पर रहे. वहां उन्होंने उद्यमियों, औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों व व्यापारिक चैंबर के अधिकारियों से मुलाकात की.

उत्तर प्रदेश में निवेश (Invest in Uttar Pradesh) को लेकर द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश की अनंत संभावनाएं (Infinite possibilities of investment in UP) हैं. 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सभी सेक्टरों में निवेश के दरवाजे खुले हुए हैं. प्रदेश सरकार पूरी तरह से व्यापारियों के साथ है. सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्होंने तीनों ही देशों में प्रवास के दौरान की विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की.

डिप्टी सीएम (Deputy CM) ने बताया कि मेक्सिको में कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा, आईटी क्षेत्र से उद्यमियों से मुलाकात की व अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र का दौरा कर वैज्ञानिकों से यूपी में सेंटर खोलने पर चर्चा की. ब्राजील में ब्राजील इंडिया चैंबर और कॉमर्स, एथेनॉल व चीनी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर को लेकर उद्यमियों से बातचीत की. वहीं, अर्जेंटीना की चॉकलेट, कैंडी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सबसे बड़े उत्पादक कंपनी आरकोर, आईटी कंपनी ग्लोबैंट, कृषि से जुड़े क्रेसुड, अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफ़िएरो व ऐतिहासिक फुटबॉल बोका क्लब का दौरा कर अध्यक्ष जॉर्ज अमोर अमील से मुलाकात कर यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की.



