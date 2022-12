कानपुर: केडीए ने शहर के लाखों लोगों को एक क्लिक पर गैर विवादित प्लॉट खरीदने की सुविधा मुहैया करा दी है. जिसमें केडीए के अफसर हर मदद करने को भी तैयार हैं.

शहर में जब कोई आमजन कुछ-कुछ रुपये जोड़कर किसी तरह अपने मकान के लिए एक प्लॉट खरीदता था, तो उसे कानपुर विकास प्राधिकरण (Kanpur Development Authority) के कई चक्कर लगाने पड़ते थे. सारी प्रक्रिया होने के बावजूद आवेदक को सबसे बड़ी चोट तब लगती थी, जब उसे पता लगता था कि जिस प्लॉट को उसने खरीदा था, उस पर किसी और का कब्जा है. इससे आवेदक टूट जाता था और केडीए की ओर रुख तक नहीं करता था. वहीं, कार्यालय में इस तरह की शिकायतों का अंबार लग रहा था. लेकिन, अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को खत्म करने के लिए केडिए ने पहल की है.



केडीए के (KDA implemented online system to buy plot) अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि अगर कोई आवेदक केडीए से प्लॉट खरीद रहा है, तो उसे केडीए की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां प्राधिकरण की योजना का विकल्प चुनना होगा. उसके बाद उक्त योजना से संबंधित हर प्लॉट की पूरी जानकारी आवेदक के सामने होगी. उदाहरण के तौर पर पूरा एरिया, क्षेत्रफल, अगल-बगल रहने वालों की जानकारी मिल सकेगी. इसके बाद आवेदक को अपना पंजीकरण कराना होगा, जो शुल्क जमा होना है, वह भी घर बैठे ऑनलाइन (Online system to buy plot in Kanpur) करनी होगी. इसके बाद केडीए की ओर से जो लॉटरी सिस्टम या अन्य प्रक्रिया अपनाई जाती है. उसमें आवेदक को सबसे हाई बोली लगानी होगी. अगर आवेदक कानपुर, यूपी या यूपी से बाहर है तो वह ऑनलाइन बोली लगा सकता है. घर बैठे प्लॉट खरीद सकता है. आवेदक को न तो केडीए आना होगा, न किसी बिचौलिए से संपर्क करना पड़ेगा. एक साल में औसतन केडीए से करीब 2,000 से 2500 प्लॉटों की रजिस्ट्री होती हैं और आवेदन करीब 5,000 से 10,000 प्लॉटों के लिए आते हैं. वहीं, एक साल में केडीए में करीब 500 औसतन शिकायतें आती हैं.