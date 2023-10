घंटों तलाश के बाद शव मिले: आसपास के लोग जब तक मौके पर पहुंचते, दोनों लड़के घाघरा की धारा में बहकर लापता हो गए. परिजनों ने ग्रामीणों के साथ पानी में तलाश शुरू की. घंटों ग्रामीणों ने बच्चों को ढूंढा. काफी देर बाद के बाद बांसगढ़ी के निकट दोनों बच्चों के शव (Two boys died after drowning in Ghaghra river in Bahraich) बरामद हुए. घटना के बाद से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पाकर तहसीलदार पीयूष श्रीवास्तव, सीओ जेपी त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सौरभ सिंह, एसओ संजय कुमार सिंह पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों (Two boys died in Bahraich) को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.