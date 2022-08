अयोध्या: भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी (Bhadrapada Krishna Paksha Chaturdashi), राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), श्रावण. चतुर्दशी तिथि 12:24 PM तक उपरांत अमावस्या. नक्षत्र आश्लेषा 06:33 PM तक उपरांत मघा. परिघ योग 02:11 AM तक, उसके बाद शिव योग. करण शकुनि 12:24 PM तक, बाद चतुष्पद 01:08 AM तक, बाद नाग. अगस्त 26 शुक्रवार को राहु 10:54 AM से 12:28 PM तक है. 06:33 PM तक चन्द्रमा कर्क उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा.



सूर्योदय

6:10 AM



सूर्यास्त

6:46 PM



चन्द्रोदय

4:58 AM



चन्द्रास्त

6:32 PM



अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु



शरद

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत - श्रावण



तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी - Aug 25 10:38 AM – Aug 26 12:24 PM

कृष्ण पक्ष अमावस्या - Aug 26 12:24 PM – Aug 27 01:47 PM



नक्षत्र

आश्लेषा - Aug 25 04:16 PM – Aug 26 06:33 PM

मघा - Aug 26 06:33 PM – Aug 27 08:26 PM



करण

शकुनि - Aug 25 11:34 PM – Aug 26 12:24 PM

चतुष्पद - Aug 26 12:24 PM – Aug 27 01:08 AM

नाग - Aug 27 01:08 AM – Aug 27 01:47 PM



योग

परिघ - Aug 26 01:57 AM – Aug 27 02:11 AM

शिव - Aug 27 02:11 AM – Aug 28 02:06 AM



वार

शुक्रवार



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:10 AM

सूर्यास्त - 6:46 PM

चन्द्रोदय - Aug 26 4:58 AM

चन्द्रास्त - Aug 26 6:32 PM



अशुभ काल

राहू - 10:54 AM – 12:28 PM

यम गण्ड - 3:37 PM – 5:12 PM

कुलिक - 7:45 AM – 9:19 AM

दुर्मुहूर्त - 08:42 AM – 09:32 AM, 12:53 PM – 01:44 PM

वर्ज्यम् - 07:29 AM – 09:13 AM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:03 PM – 12:53 PM

अमृत काल - 04:47 PM – 06:32 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:34 AM – 05:22 AM

आनन्दादि योग

मृत्यु Upto - 06:33 PM

काण



सूर्या राशि

सूर्य सिंह राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा अगस्त 26, 06:33 PM तक कर्क राशि उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा



चन्द्र मास

अमांत - श्रावण

पूर्णिमांत - भाद्रपद

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - भाद्रपद 4, 1944

वैदिक ऋतु - वर्षा

द्रिक ऋतु - शरद



