अयोध्या: बैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), चैत्र.एकादशी तिथि 12:48 AM तक उपरांत द्वादशी.नक्षत्र शतभिषा 04:56 PM तक उपरांत पूर्वभाद्रपदा. ब्रह्म योग 07:05 PM तक, उसके बाद इन्द्र योग.करण बव 01:10 PM तक, बाद बालव 12:48 AM तक, बाद कौलव. अप्रैल 26 मंगलवार को राहु 03:36 PM से 05:12 PM तक है.चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा.



सूर्योदय

6:01 AM



सूर्यास्त

6:48 PM



चन्द्रोदय

3:16 AM



चन्द्रास्त

2:54 PM



अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

ग्रीष्म



विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - बैशाख

अमांत - चैत्र

तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी - Apr 26 01:38 AM – Apr 27 12:48 AM

कृष्ण पक्ष द्वादशी - Apr 27 12:48 AM – Apr 28 12:24 AM



नक्षत्र

शतभिषा - Apr 25 05:13 PM – Apr 26 04:56 PM

पूर्वभाद्रपदा - Apr 26 04:56 PM – Apr 27 05:05 PM



करण

बव - Apr 26 01:38 AM – Apr 26 01:10 PM

बालव - Apr 26 01:10 PM – Apr 27 12:48 AM

कौलव - Apr 27 12:48 AM – Apr 27 12:33 PM



योग

ब्रह्म - Apr 25 08:55 PM – Apr 26 07:05 PM

इन्द्र - Apr 26 07:05 PM – Apr 27 05:36 PM



वार

मंगलवार



त्यौहार और व्रत

वल्लभाचार्य जयंती

वरुथिनी एकादशी



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:01 AM

सूर्यास्त - 6:48 PM

चन्द्रोदय - Apr 26 3:16 AM

चन्द्रास्त - Apr 26 2:54 PM



अशुभ काल

राहू - 3:36 PM – 5:12 PM

यम गण्ड - 9:13 AM – 10:48 AM

कुलिक - 12:24 PM – 2:00 PM

दुर्मुहूर्त - 08:34 AM – 09:25 AM, 11:17 PM – 12:01 AM

वर्ज्यम् - 11:23 PM – 12:59 AM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:59 AM – 12:50 PM

अमृत काल - 09:49 AM – 11:24 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:25 AM – 05:13 AM



आनन्दादि योग

मृत्यु Upto - 04:56 PM

काण



सूर्या राशि

सूर्य मेष राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)



चन्द्र मास

अमांत - चैत्र

पूर्णिमांत - बैशाख

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - बैशाख 6, 1944

वैदिक ऋतु - वसंत

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म



