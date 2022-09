अयोध्या: आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी (Ashwin Krishna Paksha Trayodashi), राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), भाद्रपद. त्रयोदशी तिथि 02:31 AM तक उपरांत चतुर्दशी. नक्षत्र मघा 03:50 AM तक उपरांत पूर्व फाल्गुनी. सिद्ध योग 09:55 AM तक, उसके बाद साध्य योग. करण गर 01:58 PM तक, बाद वणिज 02:31 AM तक, बाद विष्टि. सितंबर 23 शुक्रवार को राहु 10:49 AM से 12:19 PM तक है. चन्द्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा.





सूर्योदय

6:19 AM



सूर्यास्त

6:18 PM



चन्द्रोदय

3:44 AM



चन्द्रास्त

5:07 PM



अयन

दक्षिणायन



द्रिक ऋतु

शरद

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - आश्विन

अमांत - भाद्रपद



तिथि

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी - Sep 23 01:17 AM – Sep 24 02:31 AM

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी - Sep 24 02:31 AM – Sep 25 03:12 AM



नक्षत्र

मघा - Sep 23 02:03 AM – Sep 24 03:50 AM

पूर्व फाल्गुनी - Sep 24 03:50 AM – Sep 25 05:07 AM



करण

गर - Sep 23 01:18 AM – Sep 23 01:58 PM

वणिज - Sep 23 01:58 PM – Sep 24 02:31 AM

विष्टि - Sep 24 02:31 AM – Sep 24 02:55 PM



योग

सिद्ध - Sep 22 09:44 AM – Sep 23 09:55 AM

साध्य - Sep 23 09:55 AM – Sep 24 09:42 AM



वार

शुक्रवार



त्यौहार और व्रत

प्रदोष व्रत

माघ श्रद्धा



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:19 AM

सूर्यास्त - 6:18 PM

चन्द्रोदय - Sep 23 3:44 AM

चन्द्रास्त - Sep 23 5:07 PM



अशुभ काल

राहू - 10:49 AM – 12:19 PM

यम गण्ड - 3:19 PM – 4:49 PM

कुलिक - 7:49 AM – 9:19 AM

दुर्मुहूर्त - 08:43 AM – 09:31 AM, 12:43 PM – 01:31 PM

वर्ज्यम् - 12:16 PM – 01:57 PM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:55 AM – 12:43 PM

अमृत काल - 01:16 AM – 02:59 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:43 AM – 05:31 AM



आनन्दादि योग

काण Upto - 03:50 AM

सिद्धि



सूर्या राशि

सूर्य कन्या राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)



चन्द्र मास

अमांत - भाद्रपद

पूर्णिमांत - आश्विन

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आश्विन 1, 1944

वैदिक ऋतु - वर्षा

द्रिक ऋतु - शरद



आज का सुविचार

आप वह कारण बने, जिसकी वजह से

आज कही कोई मुस्करा दे.

