मुजफ्फरनगर: जनपद में एसएसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चलाया गया. इसमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ (police encounter in muzaffarnagar) हो गई.

पुलिस मुठभेड़ (police encounter in muzaffarnagar) में एक अंतर्जनपदीय डकैत धीरज के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा और तीन कारतूस बरामद किए हैं. आरोपी के खिलाफ डकैती, लूट, हत्या के 12 मुकदमे थानों में दर्ज हैं. वहीं, एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के खतौला मार्ग पर चेकिंग की गई थी.

आरोपी धीरज पर डकैती, लूट, हत्या के कई जनपदों में 12 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. वहीं, (Firing in police encounter in Muzaffarnagar) मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने निरीक्षण किया. घायल (Accused injured in muzaffarnagar police encounter) आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

