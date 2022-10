.

राजस्थान में विजयदशमी पर्व के मौके पर रावण दहन पूरे उत्साह के साथ किया (Difficulty in Ravana Dahan in Kota) गया. लेकिन इस बीच राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर और झालावाड़ में रावण दहन चर्चा का विषय बन गया. कोटा के सुल्तानपुर में रावण दहन के लिए पुतले लगाए गए. लेकिन यहां घंटे की मशक्कत के बाद भी रावण पूरी तरह से जल नहीं सका. पहले विघुत प्रवाहित करके रावण दहन किया जाना था. लेकिन बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ दिया. बाद में आतिशबाजी से रावण जलाने का प्रयास किया गया. लेकिन इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ. भरसक प्रयास करने के बाद रावण पर डीजल छिड़का गया, लेकिन थोड़ा जलकर रावण के पुतले में फिर आग बुझ गई. एक घंटे की मशक्कत के बाद भी रावण नहीं जला. आखिरकार नगरपालिका प्रशासन ने दमकल मंगवाया. दमकल की सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़कर रावण पर करीब 15 लीटर डीजल (Ravana Dahan in Kota and Jhalawar) डाला गया. लेकिन फिर भी रावण दहन नहीं हुआ. इस पर पालिका कर्मचारियों ने पुतले को नीचे गिराया, फिर ग्रामीणों की भीड़ पुतले के पास पहुंच गई. किसी ने पटाखे चुराए तो किसी ने पैरों से रावण को रौंद डाला. रावण दहन चर्चा का विषय बना रहा. वहीं, झालावाड़ में शहर में भी रावण के पुतले में घास की कमी और ठंडी हवाओं के कारण आई नमी के कारम रावण का पुतला पूरी तरह से नहीं जला. काफी मशक्कत के बाद पुतले को जलाया गया.