सिरोही. सिरोही के स्वरूपगंज थाना इलाके के मांडवा खालसा गांव की वारखी खेड़ा ढाणी में एक विवाहिता की मौत पर बवाल (uproar over the death of a married woman) हो गया. यहां मगन गरासिया की पत्नी पवनी देवी का शव घर से कुछ दूरी पर पेड़ से लटका मिला.

घटना की जानकारी मिलने पर स्वरूपगंज थानाधिकारी हरिसिंह राजपुरोहित मय जाब्ता के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी मृतका पवनी के पीहर पक्ष को दी. काफी देर तक जब पीहर पक्ष के लोग नहीं पहुंचे तो पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर मोर्चरी में रखवा दिया.

उधर देर शाम को पीहर पक्ष के लोग जायदारा गांव से भारी ससंख्या में स्वरुपगंज मोर्चरी पहुंच गए. उन्होंने उनके आने से पहले शव को पेड़ (woman body found hanging from tree) से उतारने और मोर्चरी में रखने पर पुलिस पर एतराज जाहिर कर दिया. साथ ही पीहर पक्ष के लोगों ने पवनी की मौत (woman death in Sirohi) पर भी संदेह जाहिर किया. भारी संख्या में पीहर पक्ष के लोगों के मौके पर जमा होने के कारण रोहिड़ा थाना सहित आरएसी का जाब्ता लगाया गया.

पढ़ें- बूंदी पुलिस ने 45 बाइक की जब्त : डाबी थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बाइक चोर लाभचंद

उधर स्वरूपगंज में पीहर पक्ष में रोष देखते हुए सीओ किशोरसिंह भी मौके पर पहुंचे और मृतका के परिजनों से समझाइश की. पुलिस फिलहाल परिजनों को मौका स्थल पर ले गई है. जहां उनको मौका दिखाया जा रहा है. उधर मोर्चरी में पीहर पक्ष के लोग भारी संख्या में जमे हुए है.