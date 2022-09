सिरोही. जिले के आबूरोड शहर थाना क्षेत्र (Accident in Sirohi) के रेलवे की डीएफसी लाइन पर हादसा हो गया. रविवार शाम को यहां एक दीवार का निर्माण किया जा रहा था. इस दौरान काम करते समय दीवार ढह गई जिसमें एक मजदूर दब गया और महिला श्रमिक घायल (labour dies due to wall collapse in sirohi) हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर जीआरपी, शहर थाना पुलिस मौके पर और दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार डीएफसी लाइन पर पानी निकासी के लिए नाली निर्माण करवाई जाने को लेकर पटरी लाइन के नीचे करीब 4 फीट से लेकर लाइन तक दीवार निर्माण का कार्य चल रहा था. श्रमिक नीचे खड़े रहकर दीवार का कार्य कर रहे थे, तभी अचानक से दीवार ढह गई जिसमें एक मजदूर दब गया और एक महिला श्रमिक घायल हो गई.

मौके पर जुटे लोगों में श्रमिकों को राजकीय अस्पताल भर्ती करवाया जहां उपचार के दौरान निचलागढ़ निवासी श्रमिक पपलाराम की मौत हो गई. घटना में घायल महिला श्रमिक का अस्पताल में उपचार चल रहा है.