सवाई माधोपुर. राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन सवाई माधोपुर (Ajay Maken in Sawai Madhopur) दौरे पर रहे. उन्होंने सपरिवार रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया. इस दौरान माकन फैमिली बाघ की अठखेलियां (Ajay Maken with family in Ranthambore) देख काफी रोमांचित हुई.

बाघ को खुले जंगल में नजदीक देखकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन बेहद अभिभूत हुए. नेशनल पार्क भ्रमण पर विधायक दानिश अबरार भी साथ रहे. निजी दौरे पर आए अजय माकन ने कुछ कांग्रेस पदाधिकारियों से वार्ता भी की. इसके बाद शाम को वे सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क जंगल सफारी का अनुभव मीडिया के साथ साझा किया.

अजय माकन ने साझा किये अनुभव

अजय माकन ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की कार्यशैली की तारीफ की और कोरोना से निपटने के राज्य सरकार के प्रयासों को गंभीर बताया. पर्यटक के तौर पर राजस्थान आए अजय माकन (Ajay Maken as Tourist in Rajasthan) रणथंभौर विजिट के बाद खुश दिखे. अजय माकन अपने परिवार सहित सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए.

हमने कभी जंगल में बाघ नहीं देखा था

परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क की सफारी कर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे अजय माकन जंगल सफारी से काफी रोमांचित नजर आए. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि हमने कभी जंगल में बाघ नहीं देखा था. इसलिए रणथंभौर नेशनल पार्क आए. यहां आकर बहुत अच्छा अनुभव मिला. उन्होंने बताया कि वे दो बार रणथंभौर की जंगल सफारी का आनंद ले चुके हैं और दोनों बार उन्हें बाघ के दर्शन हुए.

नए साल की शुभकामनाएं दीं

राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि सभी राजस्थान वासियों को नए साल की शुभकामनाएं, उनका आने वाला समय मंगलमयी हो.

जनता ने लगाई गहलोत के काम पर मुहर

यहां माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की. माकन ने कहा कि राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत के काम पर मुहर लगाई है. राजस्थान में हुए उपचुनाव और पंतायती राज चुनाव में कांग्रेस को जनता ने खुला समर्थन दिया. इससे पता चलता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है. आने वाले समय में भी कांग्रेस अपना प्रदर्शन जारी रखेगी.

राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर वन

मानक ने राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ की. कोविड को लेकर पूछे गए सवाल पर माकन ने कहा कि ओमीक्रोन तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन राजस्थान के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ WHO ने भी की है. कोविड मैनेजमेंट में गहलोत सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है. यहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर रहा है कि कोविड काल में दिल्ली, यूपी और गुजरात तक से लोगों ने यहां आकर इलाज कराया है. उन्होंने कहा कि अब भी गहलोत कोरोना को लेकर ओपन बैठकें करते हुए बेहतर निर्णय ले रहे हैं.