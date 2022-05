पाली. आगरा से अहमदावाद की ओर लौटते समय अलसुबह नींद कि झपकी आने से नेशनल हाइवे पर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर (The car fell into a ditch after being uncontrolled in Pali) गई. घटना के दौरान कार में सवार 5 लोग चोटिल हो गए. इन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई. शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

ऐंदला थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाइवे 162 से कार में सवार 5 लोग अपने घर अहमदाबाद जा रहे थे. पुलिस के मुताबिक आगरा से अहमदाबाद जा रही कार अलसुबह नींद की झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर खाई मे गिर गईं. गाड़ी में 5 लोग सवार थे. हादसे में घायल 5 लोगों को पाली के बांगड़ अस्पताल मे भर्ती कराया (The injured continue to be treated in the hospital ) गया. जहां उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक के शव को अस्पताल के मोर्चरी मे रखवाया गया है.