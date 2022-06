पाली. देसूरी नाल के पंजाब मोड पर यात्रियों से भरी बस अचानक संतुलन बिगड़ने से चट्टान से टकरा कर पलट गई. हादसे में करीब 19 यात्री घायल हो (Several injured in bus accident in Pali) गए. कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया गया है. हालांकि 7 घायलों का अस्पताल में उपचार जारी हैं.

दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों को लोगों की मदद से बाहर निकाल कर पास के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया. देसूरी पुलिस थाना के एसएचओ मुकेश कुमार ने बताया कि अहमदाबाद से 50 से अधिक यात्री एक निजी बस से भ्रमण के लिए आए थे. जब बस देसूरी नाल के पंजाब मोड पर पहुंची, तो घुमावदार मोड़ के कारण संतुलन बिगड़ने से बस चट्टान से टकराकर पलट गई. बस में बैठे यात्रीयों में से करीब 19 लोग घायल हो गए. इनमें से कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया गया. 7 यात्रीयों की स्थिति गंभीर होने से उन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है.

पढ़ें: अलवर के बानसूर में संतुलन बिगड़ने से खाई में गिरी बोलेरो, 6 घायल...3 महिलाओं की हालत गंभीर