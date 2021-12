जोधपुर. कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा (Abhishek Manu Singhvi on Congress) है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष की कल्पना करना सही नहीं है, यह कोई नहीं कह सकता कि विपक्ष की हिस्सेदारी और एकजुट करने में कांग्रेस विलुप्त है. यह कोरी कल्पना ही है. हां कुछ समय आया है कि हमारा इतना अच्छा परिचय और साख नहीं रही है. इससे यह कहना है कि कांग्रेस विहिन विपक्ष, यह गलत है. यह भारत की राजनीति में नहीं हो सकता.

राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात की. जिसमें उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि विपक्ष के जो अलग-अलग हिस्से हैं, उनमें हर मुद्दे पर समझौता नहीं हो सकता. लेकिन यह बात समझनी होगी कि नॉन एनडीए जो विपक्ष है, वह यह समझता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अच्छा काम कर रहे होते हैं तो भी उन्हें 38 फीसदी मत मिलते हैं. ऐसे में विपक्ष एक सामान्य बात पर सहमत है कि जो 62 फिसदी मत नरेंद्र मोदी के विरोध में होता है, उसका कम से कम विभाजन हो.

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता शरद पंवार ने जो कहा कि नॉन एनडीए और नॉन यूपीए के अलावा जो बहुत सारी पार्टीज है, वो यूपीए की तुलना में एनडीए से ज्यादा दूर है. आप देखिएगा कि 2022 आगे बढे़गा तो और भी पार्टियां यूपीए से जुड़ेगी. सिंघवी ने कहा कि विपक्ष को लेकर सभी को एकजुट होना होगा और यह अभी तय करना कि लीडर कौन होगा व्यर्थ बात है. आने वाला समय और आंकड़े यह तय करेंगे कौन लीडर होगा?

सिंघवी से पूछा गया कि आप बंगाल से राज्यसभा सांसद है तो क्या ममता बनर्जी को साथ लाने के लिए प्रयास करेंगे (Abhishek Singhvi on coalition with TMC). इस पर पर सिंघवी ने कहा कि विपक्ष के लिए टीएमसी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है. मुझे इसके लिए जिम्मा मिलेगा तो मैं काम करूंगा. मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी नॉन एनडीए विपक्ष के साथ जुड़ेगी. जिसमें कांग्रेस भी होगी. सिंघवी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में फिलहाल कांग्रेस एकला चलो की राह पर है. सिंद्धांत से समझौता नहीं होगा.

महंगाई पर केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार

सिंघवी ने देश में बढती खुदरा व थोक महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि जल्दी नियंत्रण होगा. यह जानना होगा कि थोक महंगाई की दर पिछले आठ माह से दहाई के आंकड़े में है. सरकार सिर्फ सब्जबाग दिखा रही है. देश में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिकने के सवाल (Singhvi on VAT rate on Petrol in Rajasthan) पर कहा कि प्रदेश सरकार ने भी दरें कम की है. यहां ट्रांसपोर्टेशन भी कारण है. राज्यों की एक अपनी सीमा है. केंद्र सरकार और राहत दे सकती है.