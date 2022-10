जयपुर. राजधानी के झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक पर आपसी लेनदेन को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है. घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए युवक को पुलिस व स्थानीयों की मदद से एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती (Trauma Centre of SMS Hospital) कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. वहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी हमलावर को हिरासत में (Main accused of crime in custody) ले लिया है. जिससे पूछताछ की जा रही है. इधर, वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

उक्त मामले में मीडिया से मुखातिब हुई डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा (DCP West Vandita Rana) ने बताया कि झोटवाड़ा निवासी प्रदीप सिंह और दीपेंद्र सिंह के बीच में पैसों के आपसी लेनदेन को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था. दीपावली के त्यौहार के चलते रुपयों की आवश्यकता होने पर रविवार को प्रदीप ने पैसे मांगे. जिससे नाराज दीपेंद्र का प्रदीप से कहासुनी हो गई. वहीं, देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया.

मामला बिगड़ता देख प्रदीप सिंह के साथियों ने उसे वहां से चलने को कहा. जिस पर प्रदीप जब अपने साथियों के साथ वापस लौटने लगा, तभी दीपेंद्र ने पीछे से प्रदीप पर गोली चला दी. इस दौरान गोली प्रदीप के कंधे के नीचे जा लगी. वहीं, गोली लगने के बाद प्रदीप गंभीर रूप से जख्मी हो मौके पर गिर पड़ा. इधर, आरोपी दीपेंद्र अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया. इसके बाद प्रदीप को उसके साथियों व पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.