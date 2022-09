जयपुर. राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट 7 सितंबर को 45 साल के हो (Pilot birthday on 7th September) जाएंगे. वैसे तो सचिन पायलट ने जब राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली थी, तब से ही हर बार उनके जन्मदिन पर उनके समर्थक बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन (Sachin Pilot Show of Strength in Jaipur) करते हैं. लेकिन जुलाई 2020 में हुए राजनीतिक उठापटक के बाद से पायलट के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम को अब खुद सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन (Sachin Pilot Show of Strength in Jaipur)माना जाता है. बीते साल भी पायलट के सरकारी आवास के बाहर मुख्य सड़क पर यह कार्यक्रम हुआ था. जिसमें हजारों की तादाद में उनके समर्थक जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंचे थे. साथ ही 44 हजार यूनिट ब्लड डोनेट भी हुआ था.

कौन पहुंचेगा इस पर सबकी नजर- 6 सितंबर को जन्मदिन से 1 दिन पहले सचिन पायलट जयपुर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे. राजस्थान में एक बार फिर गहलोत और पायलट के बीच अंदर खाने कुर्सी की लड़ाई तेज हो चुकी है. ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर होगी ही की कितनी बड़ी तादाद में इस बार पायलट समर्थक उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंचते हैं. इसके अलावार सबसे बड़ी नजर अगर राजस्थान के सभी राजनीतिक केंद्रों की होगी तो वह इस बात पर होगी की पायलट कैंप के माने जाने वाले विधायकों और मंत्रियों के अलावा कौन से मंत्री और विधायक होंगे जो उन्हें जन्मदिन की बधाई देने उनके निवास के बाहर होने वाले कार्यक्रम में पहुंचेंगे. ऐसे में इस बार पायलट के जन्मदिन के तौर पर होने वाले शक्ति प्रदर्शन में पहुंचने वाले विधायकों पर राजस्थान के हर सत्ता के केंद्र की नजर होगी.

7 सितंबर को राहुल गांधी के साथ होंगे पायलट- वैसे तो सचिन पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर (Sachin Pilot Birthday) को होता है लेकिन क्योंकि 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक होने वाली 3578 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है. सचिन पायलट भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाई गई कमेटी में शामिल हैं. ऐसे में 7 सितंबर को अपने जन्मदिन के दिन पायलट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे. यही कारण है कि उनके समर्थक 6 सितंबर को ही पायलट को जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंचेंगे. पायलट के सरकारी निवास के बाहर पिछले साल की तरह ही बड़ा कार्यक्रम होगा, जो दोपहर करीब सुबह 7:00 बजे से 1 बजे तक चलेगा. इसके बाद पायलट सीधे कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे.