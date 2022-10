जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए (By election on vacant posts in Panchayati Raj) कार्यक्रम की घोषणा की है. 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, 25 नवम्बर को मतदान होगा.

ये रहेगा कार्यक्रम : मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि राज्य में कुल 14 पंचायत समिति सदस्य, 35 सरपंच और 465 पंच सहित 1 उप प्रधान और 47 उप सरपंचों के पद रिक्त हैं. उन्होंने बताया कि सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम और वार्ड पंचों के उपचुनाव मतपेटी के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे. आदेश जारी करने के साथ ही उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है.

गुप्ता ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से 10 नवंबर 2022 को अधिसूचना जारी होगी. 14 नवंबर 2022 को 11 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे. 15 नवंबर 2022 को सुबह 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी. 16 नवंबर 2022 को 3 बजे तक नाम वापसी ले सकेंगे. साथ ही इसके बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि 25 नवंबर 2022 को सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी. इसके बाद 27 नवंबर 2022 को सुबह 9 बजे से पंचायत समिति मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी. इसी प्रकार उप प्रधान के पद पर उपचुनाव के लिए 28 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे बैठक प्रारंभ होगी. इसी दिन 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा. सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी. दोपहर 1 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी तथा इसके उपरांत चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी.

उन्होंने बताया कि आवश्यक होने इसी दिन पर 3 बजे से 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया (Dates of By election of Panchayati Raj) होगी और 5 बजे से मतगणना के साथ ही निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरपंच एवं पंचों के उपचुनाव के लिए 17 नवंबर 2022 को जिला निर्वाचन अधिकारी लोकसूचना जारी करेंगे. 19 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे. 20 नवंबर 2022 को प्रातः 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी. 20 नवंबर 2022 दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी. इसके बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

इसके बाद 25 नवंबर 2022 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी. मतदान समाप्ति के बाद पंचायत मुख्यालय पर मतगणना और परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसी प्रकार उपसरपंच चुनाव के लिए 26 नवंबर 2022 को सुबह 9 बजे से पूर्व बैठक के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे सुबह 10 बजे से बैठक प्रारंभ होगी. इसी दिन सुबह 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों (प्रस्तावों) का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा. इसके बाद 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी. 11.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आवश्यक होने पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मतदान होगा साथ ही इसके पश्चात् मतगणना और परिणाम की घोषणा की जाएगी.