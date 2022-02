डूंगरपुर. चितरी थाना क्षेत्र में जोगपुर मोड़ पर एक बाइक में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर (unknown vehicle hit bike in dungarpur) मार दी. हादसे में बाइक सवार 8 साल की बेटी समेत पति-पत्नी की मौत (Husband wife and a daughter died in dungarpur accident) हो गई. टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से भाग निकला. घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है.

चितरी थानाधिकारी गोविंदसिंह ने बताया कि बुधवार देर शाम को जोगपुर भैरवजी मंदिर के पास जबरदस्त सड़क हादसा हुआ. बाबा की बार निवासी इंदूलाल राणा (45) पुत्र अमृतलाल राणा, उसकी पत्नी रेखा (42) ओर बेटी वैभवी (8) तीनों बाइक से जोगपुर की ओर से आ रहे थे. जोगपुर मोड़ भैरवजी मंदिर के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद भी गाड़ी का चालक नहीं रुका ओर उसी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हुए भाग निकला.

हादसे में इंदूलाल, पत्नी रेखा और बेटी वैभवी के सिर, हाथ-पैर और शरीर पर गंभीर चोंटे आईं. तीन खून से लथपथ थे. मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. घटना की सूचना पर चितरी थानाधिकारी गोविंदसिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. तीनों घायलों को सागवाड़ा हॉस्पिटल लेकर जाया गया. डॉक्टर ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घटना की सूचना परिवार के लोगों को दी. वहीं तीनों के शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. कल गुरुवार को तीनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.