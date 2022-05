धौलपुर. मनियां थाना इलाके में एक नाबालिग से एक ही रात में दो बार हुए रेप (Minor raped Twice In Dholpur) का मामला सामने आया है. पहले नाबालिग को एक युवक ने फोन पर धमकी देकर बुलाया और उसके साथ रेप (Minor Threatened And Raped In Dholpur ) किया. इसके बाद घर लौटते वक्त ट्रक ड्राइवर से पानी मांगने पर उसके साथ दरिंदगी हुई. पुलिस ने बच्ची की रिपोर्ट के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

मनियां थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि नाबालिग के दादा की ओर से रिपोर्ट लिखाई गई है. इसमें उन्होंने पूरी वारदात का जिक्र किया है. बताया है कि मंगलवार रात (17 मई 2022) को मनियां के रहने वाले एक युवक ने नाबालिग को फोन कर धमकी देकर मिलने के लिए बुलाया था. आरोपी ने नाबालिग से फोन पर उसके अश्लील वीडियो और गंदे फोटो होने की बात कहकर सुनसान जगह पर बुलाया. लड़की वहां पहुंची तो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम (Blackmailed and Raped In Dholpur) दिया.

नाबालिग युवती से एक ही रात में दो बार दुष्कर्म

रिपोर्ट के मुताबिक जैसे-तैसे नाबालिग युवक के चंगुल से छूटकर वापस घर लौट रही थी तो रास्ते में खड़े ट्रक के ड्राइवर से पीने के लिए पानी मांगा. इस पर ड्राइवर ने नाबालिग को ट्रक में बुलाकर रेप किया. नाबालिग के घर पहुंचने पर जब परिजनों ने पूछताछ की तो उन्हें नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात का पता चला. जिसके बाद बुधवार को नाबालिग की काउंसलिंग कराने के बाद मनियां थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है.

मनियां थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि पुलिस की समझाइश के बाद नाबालिग के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने वो ट्रक जब्त कर ली है जिसमें कथित तौर पर रेप हुआ था. आरोपियों को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि उनकी तलाश जारी है.