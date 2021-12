धौलपुर: निहालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार रात घंटाघर के पास घर के बाहर बैठे दो सगे भाइयों पर दर्जन भर बदमाशों ने लाठी डंडों से वार कर दिया. सभी स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में सवार होकर आए थे. दोनों भाइयों को लहूलुहान कर बदमाश चलते बने. पीड़ितों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल (City Hospital Dholpur) में भर्ती कराया गया है.

दोनों के चचेरे भाई भागीरथ ने निहाल गंज थाने में मामला दर्ज कराया है. नामजद रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन और श्याम सुंदर (पुत्र रामनिवास) घंटाघर रोड पर स्थित अपने घर के बाहर बैठे थे. तभी उनके गांव देव का पुरा निवासी महेश, रामकरन, मुकेश और हंसा सहित डेढ़ दर्जन से अधिक लोग स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर उनके घर के बाहर पहुंच गए. उन्होंने घर के बाहर बैठे दोनों भाइयों का ट्रैक्टर चढ़ा कर जान से मारने का प्रयास (Attempt to kill 2 brothers on suspicion of informer in Dholpur) किया.

थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि ट्रैक्टर से बचने के बाद आरोपियों ने बंदूक से दो फायर किए. जो पीड़ितों को नहीं लगे. इसके बाद आरोपियों ने लाठी और डंडों से दोनों भाइयों पर हमला कर दिया. हमले में घायल हुए दोनों भाइयों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय (City Hospital Dholpur) में भर्ती कराया गया है.

हमले में घायल पवन ने बताया कि हमलावर उसके गांव के रहने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं. जिनके थानों में कई मामले दर्ज हैं. घायल ने बताया कि आरोपी उन पर पुलिस की मुखबिरी का शक करते (Attempt to kill 2 brothers on suspicion of informer in dholpur) हैं. जिसको लेकर उन्होंने जान से मारने का प्रयास किया. मामले को लेकर थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि घायलों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.

पुलिस आस पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके.