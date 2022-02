चित्तौड़गढ़. जिले के निंबाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक पर फायरिंग (Firing On Youth In Chittorgarh) करने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार युवक बाइक पर बैठ खेत की ओर जा रहा था. तभी दो लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया तथा फायर कर दिया, जिसमें गोली युवक के पांव में लगी है. गोली लगने से घायल हुए युवक को तुरंत ही उप जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा लाया गया, जहां उसे भर्ती कर लिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही निम्बाहेड़ा डिप्टी आशीष कुमार और थानाधिकारी मदनलाल ने अस्पाताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली.

निम्बाहेड़ा कोतवाली थानाधिकारी मदनलाल ने बताया कि गोली लगने से निम्बाहेड़ा में नया बाजार निवासी संजू पुत्र गोपाल माली घायल हुआ है. युवक शुक्रवार रात करीब 8 बजे अपनी बाइक से अरनिया माली रोड पर अपने खेत की ओर जा रहा था. मार्ग में इसे कल्याणपुरा और अरनिया माली रोड पर श्मशान घाट के पास 3-4 बाइक पर सवार 8 लोग मिले. इन्होंने पीछे से संजू माली को रूकने के लिए आवाज दी. इतने लोगों को एक साथ देखकर युवक घबरा गया और बाइक पर भागने लगा.

इसी दौरान अन्य बाइक पर सवार व्यक्ति ने हवाई फायर किए, जिस वजह से युवक बाइक से नीचे गिर गया. एक अन्य बाइक पर सवार आरोपी ने भी फायर किया, जिसमें एक गोली संजू माली के पांव पर लगी. हल्ला सुन आसपास के लोग एकत्र हो गए. लोगों ने घायल युवक को उप जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया.

सूत्रों ने बताया है कि पुराने विवाद (Attack On Youth In Old Enmity) में गोली चलाई है. गत डेढ़-दो माह पूर्व अशोक साठिया नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी. इसी घटना से उत्पन्न रंजिश की भावना से यह फायर हुआ (Chittorgarh Crime News) हो, इससे इंकार नहीं किया जा सकता. निम्बाहेड़ा कोतवाली थानाधिकारी मदनलाल ने बताया कि पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुटी हुई है. मौके पर मौजूद संदिग्ध लोगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.