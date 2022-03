चित्तौड़गढ़. भदेसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लेसवा के पूर्व सरपंच पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. इस सम्बंध में पूर्व सरपंच ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें एक दर्जन पर हमले का आरोप (Ex Sarpanch accused several people for attack in Chittorgarh) लगाया है. हमले की घटना भादसोड़ा चौराहा की बताई गई है.

जानकारी में सामने आया कि भदेसर तहसील क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत लेसवा के पूर्व सरपंच मांगीलाल सुखवाल पर भादसोड़ा चौराहे पर हमला किया गया. मांगीलाल किसी काम से ग्राम पंचायत सचिव सुखराम के साथ उनके किराए के आवास पर भादसोड़ा चौराहा गया था. इसी दौरान लेसवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रहने वाले कैलाश गिरी, देवगिरी सहित 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया. हमले में पूर्व सरपंच के सिर सहित शरीर के अन्य अंगों पर चोट लगी.

घटना की सूचना मिलने पर भादसोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायल पूर्व सरपंच की ओर से प्राप्त रिपोर्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है. सुखवाल को उपचार के लिए पहले भादसोड़ा चिकित्सालय ले जाया गया. यहां से गंभीर स्थिति होने पर जिला अस्पताल चित्तौड़गढ़ रैफर किया गया. प्रारम्भिक रुप से ग्राम पंचायत के चुनावों की रंजिश के चलते हमले की बात कही जा रही है. यह भी जानकारी मिली है कि पूर्व में भी इन दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है. तब भादसोड़ा चौराहा पर ही मारपीट हुई थी.