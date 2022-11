बीकानेर. जिले में अलग-अलग व्यापारिक ठिकानों पर आयकर विभाग (Income tax Raid) की ओर से की गई कार्रवाई चौथे दिन पूरी हो गई है. बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को करीब 100 करोड़ रुपए की (IT Raid on Business location) अघोषित संपत्ति मिली है. फिलहाल ₹70 करोड़ की अघोषित आय की बात (70 crore assets exposed in 4 days) कारोबारियों ने स्वीकार कर ली है. जिले के वायदा कारोबारी, ऑटोमोबाइल कारोबारी और जमीनों में निवेश करने वाले बड़े कारोबारी के साथ ही नोखा में भी वायदा के बड़े कारोबारी के यहां आयकर विभाग ने गुरुवार को छापेमारी की थी.

जानकारी के मुताबिक नोखा स्थित भाजपा से जुड़े वायदा कारोबारी के यहां 50 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय उजागर हुई है. ऑटोमोबाइल कारोबारी के यहां करीब 10 से ₹ 12 करोड़ की अघोषित आय सामने आई है. इसके अलावा जमीनों और अन्य कारोबार से जुड़े व्यापारियों के यहां कार्रवाई में भी करीब 10 करोड़ की अघोषित आय उजागर हुई है. बताया जा रहा है कि अघोषित आय 100 करोड़ के आसपास है लेकिन अभी तक व्यापारियों ने करीब ₹70 करोड़ की अघोषित आय स्वीकार की है.

कारोबारियों से जुड़े लोगों के यहां भी सर्च

कार्रवाई को लेकर आयकर विभाग पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहा था. अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों पर यहां कार्रवाई की गई है उनसे जुड़े हुए लोगों के घरों पर भी आयकर विभाग की टीमें लगातार तीन दिनों तक बैठी रहीं और सभी कागजातों को खंगाला.

बैंक लॉकर से लेकर जमीनों के दस्तावेज तक

4 दिन की इस कार्रवाई में आयकर विभाग कई बार इन लोगों को बैंक भी लेकर गया और लॉकर्स भी खंगाले. टीम को जमीनों में भी बड़े निवेश के कागजात मिले हैं. विदेश में जमीन खरीदने को लेकर भी एक ग्रुप के यहां बात सामने आई है. हालांकि विभाग के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा जेवरात के साथ ही करीब डेढ़ करोड़ कैश भी मिला है.

40 ठिकानों पर करीब 300 अधिकारी कर्मचारी

चार दिन तक चली इस कार्रवाई में तीसरे दिन समूह से जुड़े हुए लोगों के यहां कार्रवाई को आयकर विभाग ने पूरा कर लिया है. जिन लोगों के यहां छापेमारी हुई है वहां चौथे दिन भी कार्रवाई जारी रही. कार्रवाई में बीकानेर और जोधपुर, नोखा, देशनोक मिलाकर करीब 40 ठिकानों पर कार्रवाई की गई और तकरीबन 300 अधिकारी व कर्मचारी इसमें शामिल रहे.

अंतिम रिपोर्ट पर बढ़ सकता है आंकड़ा

बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के सामने 70 करोड़ की अघोषित आय ही स्वीकार की गई है. विभाग इसको लेकर अंतिम रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच करेगा. हालांकि अभी यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.