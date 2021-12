बाड़मेर. जिले के चौहटन उपखंड में एक व्यक्ति को 70 फीसदी तक झुलसी हालत में परिजन चौहटन अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बाड़मेर रेफर कर दिया.

मामला बीजराड़ थाना इलाके का है. इस घटना में बीजराड़ निवासी चुनाराम (25) बुरी तरह झुलस गया. आग में झुलसने की सूचना पर बीजराड़ पुलिस चौहटन अस्पताल पहुंची जहां चुनाराम ने बयान में पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोप लगाए. उधर, चुनाराम की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने खुद पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास (set himself on fire by sprinkling petrol) किया है.

पढ़ें- Bundi News: 4 साल से सऊदी अरब में फंसे बूंदी के बेटे की कल वतन वापसी, परिवार में खुशी की लहर

चौहटन आग मामले (Chauhatan fire burn case) में पुलिस ने बताया कि बीजराड़ निवासी चुनाराम मेघवाल के झुलसने की सूचना मिली थी, युवक को चौहटन सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर किया है. पुलिस का कहना है कि युवक ने खुद को आग लगाई या उसे किसी ने जलाने का प्रयास किया है, इसकी जांच की जा रही है.