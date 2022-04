अलवर. जम्मू कश्मीर के शोपियां जा रहा सेना का वाहन गुरुवार को अचानक पलट गया. हादसे में अलवर और दौसा के तीन जवान शहीद (Alwar soldier martyred in Kashmir) हो गए. शहीद हुए अलवर के जवान रामअवतार का पार्थिव शरीर शनिवार को उसके पैतृक गांव (Ram Avtar dead body will reach alwar on saturday) पहुंचेगा. मामले की जानकारी परिवार के लोगों ने हालात को देखते हुए अभी घर की महिलाओं को नहीं दी है.

अलवर के कोटकासिम लालपुर गांव के रहने वाले राम अवतार सेना में हवलदार हैं. वह अपने साथियों के साथ कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात थे. गुरुवार को शोपियां जा रहा सैनिकों से भरा वाहन अचानक पलट गया. हादसे में राम अवतार और दौसा के पवन सिंह गुर्जर सहित तीन जवानों की गाड़ी के नीचे दबने से मौत हो गई. जबकि कई अन्य जवान घायल हो गए. वहां मौजूद अन्य सैनिकों ने गाड़ी के नीचे दबे तीनों सैनिकों को किसी तरह से निकाला लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अधिकारियों ने मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दी.

घर की महिलाओं को नहीं दी शहादत की खबर

गुरावार को जवान के शहीद होने की खबर जब आर्मी हेडक्वार्टर से परिजनों को दी गई तो उनपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. घर के पुरुषों ने किसी तरह अपने आप को संभाला, लेकिन स्थिति को देखते हुए महिलाओं को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी. घर में सभी सामान्य रूप से कामकाज कर रहे हैं. और तो और रामअवतार की शहादत की खबर के बारे में सुनकर उनसे मिलने आने वालों को भी घर से दूर गांव में ही दूसरी जगह ठहरा रहे हैं ताकि घर की महिलाओं को कुछ पता न चल सके, अन्यथा उन्हें संभालना मुश्किल होगा.

रामअवतार के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को वह छुट्टी पर घर आने वाला था. परिवार के सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे. लंबे समय बाद उसे छुट्टी मिली थी. रामअवतार के दो बच्चे हैं. एक की उम्र करीब 12 साल है तो दूसरे की 9 साल है. लोग बताते हैं कि रामअवतार व्यवहार कुशल था. वह जब भी छुट्टी पर गांव आता था तो सभी के घर जाकर मिलता था. राम अवतार 6 भाई हैं. रामअवतार सबसे छोटा था. उसके दो भाई खेती करते हैं, जबकि एक सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुका है. एक और भाई अभी सरकारी नौकरी में है.

मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट: प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर तीनों सैनिकों की शहादत को नमन किया. साथ ही इस परेशानी की घड़ी में परिजनों को ढांढस बताया है. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर घायल जवानों के भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की बात कही है. शहीद का शव शविवार को उसके पैतृक गांव में पहुंचेगा.