उदयपुर. प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय (mahendrajeet Singh Malviya on Udaipur tour) गुरुवार को उदयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने (mahendrajeet Singh Malviya took meeting in Udaipur) जल संसाधन विभाग सभागार में विभागीय अधिकारियों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली. इससे पूर्व उनका जल संसाधन कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया.

जल संसाधन विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने संभाग के बांधों की वर्तमान स्थिति और इनके पुनरुद्धार प्रस्तुतिकरण दिया. साथ ही वर्तमान में चल रहे कार्यों और लंबित कार्यों की जानकारी दी. बैठक में मंत्री मालवीय ने विस्तार से जिलेवार अधिकारियों से बात कर जानकारी ली. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मालवीय ने कहा कि उदयपुर संभाग में जल संसाधन विभाग के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं.

विभाग की संभाग स्तरीय पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. जिसमें माही डैम में दो बड़ी कैनाल के निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. 1600 करोड़ और 800 करोड़ की लागत से इनका निर्माण किया जाएगा. जिससे आसपास के बड़े क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का स्थाई रूप से समाधान हो पाएगा.

साथ ही उन्होंने कहा कि जाखम डैम के पानी को अन्यत्र ले जाने के भी प्रयास किए जाएंगे. जिससे उदयपुर संभाग के अन्य जिलों में पेयजल की समास्या का समाधान हो सके. मंत्री मालवीय ने कहा कि माही डैम बनाने का काम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने किया था, लेकिन बांसवाड़ा में उनकी कोई प्रतिमा नहीं है. ऐसे में माही के डाउन स्ट्रीम में पूर्व सीएम हरिदेव जोशी की विशाल प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया है.

वहीं माही के कैनाल सिस्टम शुरू करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है. ऐसे में उनकी भी एक विशाल प्रतिमा वहां पर लगाई जाएगी. मंत्री मालवीय ने कहा कि उदयपुर जिले की महत्वाकांक्षी देवास योजना के तीसरे और चौथे चरण को लेकर भी अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उसको भी पूरा करने का निर्णय लिया जाएगा.