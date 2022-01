उदयपुर. झीलों की नगरी उदयपुर में कोरोना के साए तले नए साल का जश्न मना. इस दौरान कई पर्यटक भी खुशनुमा माहौल में साल का आगाज करने यहां पहुंचे. इन्हीं में पूर्व विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर भी हैं. पिछले कुछ दिनों से वो शहर (Manushi Chillar In Udaipur) में हैं.

मानुषी ने जश्न से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं. जिसमें अपने पसंदीदा लोगों के साथ नया साल मनाने का जिक्र भी किया है. पिछले साल को bye और नए साल को Hi करने का उनका अंदाज छिल्लर की खुशी को जाहिर करता है.

1 जनवरी से पहले उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- last week of the year with my favourite people. इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपने परिवार की फोटो भी शेयर की है. इसमें वह अपनी पूरी फैमिली के साथ नजर आ रही है.

अपने अपनों के साथ उदयपुर में पूर्व मिस वर्ल्ड

राजस्थानी जायका छिल्लर को पसंद आया

आपको बता दें कि हरियाणा की मॉडल और मिस इंडिया मानुषी 18 नवंबर को मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब अपने नाम किया था. उनसे पहले यह खिताब 16 साल पहले प्रियंका चोपड़ा ने जीता था.अब झीलों की नगरी का दीदार करने के लिए मानुषी ने जहां शहर की पिछोला झील किनारे फोटो खिंचवाई वहीं उन्होंने राजस्थानी व्यंजनों का भी जायका लिया. मानुषी इन दिनों अपने डेब्यू फिल्म पृथ्वीराज को लेकर भी चर्चा में है. वहीं सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी फोटो उनके प्रशंसक खूब पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अब तक अब तक लाखों से ज्यादा लाइक और कमेंट मिल चुके हैं.