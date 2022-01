कोटा. शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में शनिवार को पिकअप और बाइक में (Road Accident in Kota) जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में बाइक सवार दो युवकों की (Two youths died in road accident in Kota) मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पिकअप सवार को पकड़कर पुलिस को हादसे की सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पिकअप को जब्त कर लिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों युवकों को एमबीएस अस्पताल पहुंचा. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि दोनों मृतक की शिनाख्त मजदूर के रूप में हुई है. घटना दोपहर करीब 12 बजे के आसपास की है. जेके नगर से सूर्य नगर जाने वाले मार्ग पर एक लोडिंग वाहन ने बाइक को चपेट में लिया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पिकअप को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया है.

मृतकों की शिनाख्त इंदिरा गांधी नगर डीसीएम निवासी 28 वर्षीय राजकुमार यादव और कैथून थाना इलाके के गलाना व हाल इंदिरा गांधी नगर डीसीएम निवासी 32 वर्षीय चौथमल मेघवाल के रूप में हुई है. दोनों के परिजनों को सूचना देकर बुलवा लिया गया है. परिजनों की सहमति के बाद शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपे जाएंगे.