कोटा. शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया (Case Registered Under POCSO Act) गया है. यह शिकायत स्कूल में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय बालिका ने की है. जिसमें उसने प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप Allegation of Molestation on Private School Principal of Kota) लगाया है. इस मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है.

मामले के अनुसार उद्योग नगर में एक निजी स्कूल है. आरोप 55 वर्षीय प्रिंसिपल पर लगा है. बालिका छठी में पढ़ती है और उसका कहना है कि 1 महीने पहले प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला उसके साथ छेड़छाड़ और गंदी हरकत (Molestation Allegation In Kota) की. बच्ची के मुताबिक प्रिंसिपल ने पहले भी उसके साथ ऐसा किया है.

परिवार वालों का कहना है कि बच्ची ने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया. परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला है और उद्योग नगर थाना इलाके में ही बीते कई सालों से रह रहा है. बच्ची भी बीते कई सालों से इसी विद्यालय की स्टूडेंट है. उद्योग नगर थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार का कहना है कि बालिका की शिकायत पर उन्होंने पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज (Case Registered Under POCSO Act) कर लिया है. साथ ही इस मामले की पड़ताल की जा रही है.