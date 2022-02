जोधपुर. शहर के भदवासिया क्षेत्र में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा होने से बच गया. यहां तीन बिजली के पोल एक के बाद एक धड़ाधड़ गिर (Electric poles fall in residential area Of Jodhpur) गए. चूंकि लोग घरों में ही थे इसलिए कोई जनहानि (No casualty In Jodhpur Electric Pole Fall case) या बड़ा नुकसान नहीं हुआ. हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. हादसे की सूचना डिस्कॉम को दी गई.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पोल काफी पुराने थे. उनका रखरखाव नहीं हो रहा था और शायद इसलिए सुबह अचानक धड़ाम से गिर गए. जब पोल गिरे तो उस समय बिजली की आपूर्ति चालू थी. प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक घटना के समय एक बाइक सवार वहां से निकल रहा था और वो बाल बाल बच गया.

संभावना ये भी जताई जा रही है कि किसी वाहन ने पोल को टक्कर मारी होगी जिससे अचानक ये वाकया पेश आया. प्राप्त जानकारी के अनुसार भदासीया ओवर ब्रिज से आगे पेट्रोल पंप के सामने शिव बाड़ी के पास सुबह 6 .30 बजे ये हादसा हुआ.

कॉलोनी वासियों ने डिस्कॉम को सूचना (Jodhpur Discom On Electric Pole Fall) दी और बिजली आपूर्ति बंद करवाई. इसके बाद पुलिस को भी सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल वहां आम लोगों की आवाजाही रोकी. जो लोग आवाज के बाद तमाशबीन बने थे उन्हें भी पुलिस ने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी.