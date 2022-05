कोटा. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने देश के सभी सरकारी व निजी मेडिकल संस्थानों के एमबीबीएस कोर्सेज में 'योगा ट्रेनिंग' लागू करने के आदेश जारी कर दिए (Yoga training in MBBS courses) हैं. इस संबंध में एक नोटिफिकेशन एनएमसी की वेबसाइट पर सोमवार को जारी किया गया. इसके अनुसार 'योगा-ट्रेनिंग' का 10 दिवसीय कार्यक्रम 12 जून से (Yoga training in MBBS courses from 12th June) शुरू होगा. इसका समापन राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होगा.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनएमसी ने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को 14 फरवरी से शुरू एमबीबीएस शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 'योगा ट्रेनिंग' शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. शर्मा ने बताया कि सभी मेडिकल संस्थानों के एमबीबीएस कोर्सेज की 'योगा ट्रेनिंग' में एकरूपता एवं समानता लाने के लिए मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योगा प्रोटोकॉल जारी किया है. देश के सभी मेडिकल संस्थानों में इस प्रोटोकॉल के आधार पर ही योगा ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. प्रोटोकोल से संबंधित लीफ-लेट, बुकलेट व विस्तार से जानकारी के लिए ऑनलाइन लिंक भी उपलब्ध करा दिए गए हैं. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के योगा पोर्टल पर भी यह पूरी जानकारी दी गई है.

पढ़ें: Special Story : योग से खुद को निरोग रख रहे बल्दु के ग्रामीण, गोल्ड मेडलिस्ट प्रेमाराम दे रहे प्रशिक्षण