जयपुर. राजधानी में एक भीषण सड़़क हादसा देखने को मिला. जिले के चाकसू में NH-12 बायपास कट के घुमाव पर (Road Accident on NH-12 Bypass) एक बजरी भरी ट्रेलर और इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे ट्रक में जोरदार भिड़ंत (Heavy Collision Between Trailer and Truck) हो गई.

ट्रेलर जलकर हुआ राख : हादसा इतना भयानक था कि भिड़ंत के बाद ट्रेलर में भीषण आग लग गई. जिससे पुरा ट्रेलर जलकर राख हो गया. वहीं हादसे के बाद NH-12 पर जाम लग गया. घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची शिवदासपुरा पुलिस और चाकसू की दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक ट्रेलर आग में जलकर पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका था. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.

Road Accident in Chaksu Jaipur

यह भी पढ़ें - तेज रफ्तार का कहर : जयपुर-दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा, आपस में टकराए 3 वाहन

हादसे के बाद हाइवे हुआ जाम : वहीं, घटना के दौरान हाइवे पर यातायात बाधित (Road Accident in Chaksu Jaipur) होने से वाहनों का लम्बा जाम लग गया, फिलहाल पुलिस दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को साइड में करवाने के साथ ही यातायात सुचारू करने में जुटी है.

यह भी पढ़ें - चाकसू : राहगीरों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, महिला समेत 4 लोग घायल