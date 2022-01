जयपुर. राजस्थान भाजपा ने एक बार फिर प्रदेश की गहलोत सरकार पर अल्पसंख्यकों के विकास के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति (Ramlal Sharma Target Gehlot On Politics of Appeasement) करने का आरोप (Ramlal Sharma on Gehlot Government) लगाया है.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के नाम पर लंबी चौड़ी घोषणाएं और दावे करती है, लेकिन वास्तविकता में अल्पसंख्यक समाज में केवल एक समुदाय विशेष के हितों का ही ध्यान सरकार रख रही है. शर्मा ने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति है जिस पर लगाम लगनी ही चाहिए.

भाजपा ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का कांग्रेस पर लगाया आरोप

शर्मा ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज में सिख, जैन और सिंधी समाज भी शामिल है. लेकिन अल्पसंख्यक विकास के नाम पर जो काम हो रहे हैं उसमें केवल एक समुदाय विशेष के हितों का ही ध्यान रखा जा रहा है. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार केवल तुष्टिकरण की राजनीति (Ramlal Sharma on Gehlot Government) करती है जो बहुसंख्यक समाज का अपमान भी है.

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों का सर्वांगिण विकास करें और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो. हालांकि, रामलाल शर्मा ने यह बयान जारी कर जो आरोप लगाए, उसके पीछे आंकड़ों के साथ समुचित तर्क नहीं दिया गया.